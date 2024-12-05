Микропластик, выделяющийся при нагревании, попадает в организм, вызывая гормональные нарушения, проблемы с репродуктивной системой и повышая риск онкологических заболеваний.
Поэтому рекомендуется перекладывать еду из пластиковых контейнеров в непластиковую посуду и использовать тарелку для разогрева в микроволновке.
5 декабря 2024, 10:45
Повторное использование пластиковых контейнеров для еды может привести к раку
Микропластик, выделяющийся при нагревании, попадает в организм, вызывая гормональные нарушения, проблемы с репродуктивной системой и повышая риск онкологических заболеваний.
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