Президент Казахстана призвал реформировать ООН

На Дохийском форуме, прошедшем в Катаре, президент Казахстана Токаев принял участие в специальной сессии в формате Newsmaker Interview, где ответил на вопросы ведущей CNN Джулии Чаттерлей.
Токаев подчеркнул важность реформирования ООН, отметив, что несмотря на ее универсальность, организация нуждается в обновлении. Президент отметил, что крупные державы не смогли обеспечить глобальную безопасность, что вызывает озабоченность во всем мире, включая Казахстан. Также президент Казахстана выразил мнение по поводу мировых торговых конфликтов, заявив, что тарифные меры и торговые барьеры – неэффективные инструменты, которые не способствуют решению проблем.
Кроме того, президент ответил на вопросы касательно внешней политики Казахстана, текущих кризисов, таких как ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.
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