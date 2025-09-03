Казахстан и Китай заключили сделки на $15 млрд

3 сентября 2025, 9:15

Казахстан и Китай заключили более 70 соглашений и контрактов на сумму свыше $15 млрд.

Подписание прошло в рамках заседания Делового совета Казахстан–КНР. Президент Казахстана Токаев, выступивший с речью, отметил, что Китай уже вложил в экономику страны $27 млрд. В стране работают более 6.000 компаний с китайским капиталом. Соглашения охватывают такие сферы как: энергетика, цифровизация, строительство, металлургия, телекоммуникации, транспорт и логистика.Кроме того, Токаев отметил, что «Китай – данный судьбой надежный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнер Казахстана». «По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг $44 млрд. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Наша цель — совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие 5 лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества», - добавил он.