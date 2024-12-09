9 декабря 2024, 9:45

"Укроборонпром" презентував і передав до ЗСУ нову вітчизняну ракету-дрон "Пекло"

Вона є новою розробкою і може розвивати швидкість до 700 км/год, долаючи відстань у понад 700 км.

 
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