США відправили пакет озброєння на $500 млн

13 декабря 2024, 9:15

Його виділять із запасів американського Міноборони по програмі PDA.

Так, до пакета ввійшли:▪️боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);▪️боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);▪️155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;▪️високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);▪️безпілотні літальні апарати (БпЛА);▪️протимінні, захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);▪️високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);▪️легкі тактичні машини;▪️засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї;▪️протитанкові системи Javelin та AT-4;▪️ракети трубчастого пуску з оптичним наведенням, що відстежуються по дротах (TOW);▪️боєприпаси для стрілецької зброї;▪️обладнання та боєприпаси для підривних робіт;▪️запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.