США відправили пакет озброєння на $500 млн

Його виділять із запасів американського Міноборони по програмі PDA.
Так, до пакета ввійшли:
▪️боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
▪️боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
▪️155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
▪️високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
▪️безпілотні літальні апарати (БпЛА);
▪️протимінні, захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);
▪️високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
▪️легкі тактичні машини;
▪️засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї;
▪️протитанкові системи Javelin та AT-4;
▪️ракети трубчастого пуску з оптичним наведенням, що відстежуються по дротах (TOW);
▪️боєприпаси для стрілецької зброї;
▪️обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
▪️запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.