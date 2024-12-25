Трамп заявил о желании отобрать Панамский канал и получить Гренландию

25 декабря 2024, 10:45

22 декабря, выступая перед сторонниками, новоизбранный президент США сделал несколько заявлений, в том числе и о Панамском канале.

Трамп сказал, что может вернуть контроль над Панамским каналом, который Вашингтон "по глупости" уступил четверть века назад Панаме, передает Еuronews.

В соцсети Truth Social Трамп также написал, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость».Панама ответила на угрозы Трампа."Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь", - заявил президент страны Хосе Рауль Мулино в соцсети X.США передали контроль над каналом Панаме в 1999 году в соответствии с договором, подписанным в 1977 году при президенте Картере. Канал имеет важное значение для экономики Панамы и приносит примерно пятую часть годового дохода в казну страны.Во время своего первого президентского срока республиканец уже заявлял о желании купить Гренландию. Но тогда датские власти назвали идею абсурдной. Из-за этого отказа Трамп даже отменил поездку в Данию.