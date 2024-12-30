Почему нельзя делиться зарядными устройствами для телефонов

30 декабря 2024, 9:45

Современные технологии значительно упростили нашу жизнь, но вместе с этим открыли новые возможности для кибермошенников.



На первый взгляд, зарядное устройство для телефона кажется обычным предметом. Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают: делиться зарядными устройствами или использовать неизвестные кабели — это серьезный риск для ваших данных.



Как зарядное устройство может стать угрозой

Профессиональный хакер Райан Монтгомери, работающий над выявлением уязвимостей в системах кибербезопасности, рассказал об опасностях, связанных с зарядными кабелями.



В своем исследовании он использовал «обычный на вид кабель», который заряжал телефон и выглядел вполне функционально. Но, подключив этот кабель к новому компьютеру, Монтгомери получил полный доступ к устройству, включая возможность управлять им через свой телефон.



O.MG-cable

Этот кабель внешне неотличим от стандартного провода lightning или USB-C, но внутри него скрыт настоящий хакерский инструмент. Он способен:

Красть пароли и другую конфиденциальную информацию.

Устанавливать вредоносное ПО.

Обеспечивать полный удаленный доступ к устройству.



Это позволяет злоумышленнику подключаться к устройствам на расстоянии до 100 метров, а при подключении к беспроводной сети — на неограниченной дистанции.



Что такое «juice jacking»

Зарядные станции в общественных местах, таких как аэропорты, торговые центры или вокзалы, представляют собой потенциальную угрозу. Хакеры могут модифицировать эти зарядные порты, чтобы устанавливать на устройства вредоносное ПО или красть данные. Этот вид атак получил название «juice jacking».



Как объясняет эксперт по кибербезопасности Джим Стикли, внешне такие зарядные устройства или порты ничем не отличаются от обычных, но они могут «незаметно» заразить гаджет или украсть информацию.



Как защитить себя

Не используйте чужие зарядные устройства и кабели. Даже если кабель выглядит как стандартный, внутри может скрываться угроза.

Избегайте общественных зарядных станций. Лучше подключаться к розетке через собственное зарядное устройство.

Приобретите USB data blocker. Это небольшое устройство предотвратит передачу данных через кабель.

Носите с собой портативный аккумулятор. Это идеальный вариант для зарядки гаджетов в дороге.