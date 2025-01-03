Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401: качественный звук и три режима подключения

3 января 2025, 13:15

Полноразмерные наушники с мягкими, эргономичными амбушюрами подарят комфорт во время длительных игровых сессий.



В новинке установлены 53-мм стереодинамики с широким частотным диапазоном 20 Гц - 20 кГц, которые раскроют саундтреки любимых игр со всех сторон. Модель поддерживает кодеки SBC и AAC. Чувствительность достигает 110 дБ ± 3 дБ, а импеданс – 32 Ом.

Всенаправленный микрофон позволит оставаться на связи с товарищами по команде. Частотный диапазон 100 Гц - 10 кГц и чувствительность -42 дБ ± 3 дБ гарантируют четкий звук, а благодаря съемной конструкции микрофон легко снимается.Новинка поддерживает сразу три режима подключения: через Bluetooth, с ресивером 2.4 ГГц, и проводное со штекером 3.5 мм 4-pin. Ресивер для беспроводного подключения подходит для разъемов USB-A и USB-C, так что наушники можно подключать к ПК, PS4/5, Switch и другим устройствам кроме консолей Microsoft XBOX, для которых доступно только проводное подключение.Продуманный дизайн с регулируемым оголовьем и эргономичными амбушюрами позволяет комфортно сидеть за компьютером или консолью в течение длительного времени. Игровой профиль гарнитуры подчеркивает RGB-подсветка на 16 млн. цветов. Емкий аккумулятор на 1000 мАч обеспечивает до 55 часов работы с выключенной подсветкой, до 25 часов – с включенной. Зарядка производится через порт USB-C.Новые беспроводные наушники Nitro OHR401 подарят незабываемые впечатления всем геймерам: тем, кто не пропускает ни одного релиза, и хардкорным фанатам проверенной временем классики. Стереозвук 2.0, емкий аккумулятор и три режима подключения гарантируют высокое качество звука, простое подключение к разнообразным платформам и комфорт во время игры.