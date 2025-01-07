7 января 2025, 11:15

Стоимость биткоина снова поднялась выше $100 тыс.

По данным Coin Metrics, криптовалюта выросла примерно на 3%, до $101 936, сообщает CNBC.



"В целом мы находимся в оптимистической среде, и трейдеры, похоже, подвержены риску, поскольку мы идем в новый год. Поскольку выборы Трампа должны быть подтверждены сегодня, а январь часто — месяц роста — шесть лет из последних 10 наблюдались положительные изменения цен — неудивительно, что рынки двигаются вверх", — сказал каналу генеральный директор платформы криптосвопов Jumper.Exchange Марко Джурина.

