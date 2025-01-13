13 января 2025, 10:45

Испания передаст Украине 10 генераторов

Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 9 января, сообщило минобороны страны.



Также страна предложила новые курсы подготовки для личного состава ВСУ и новую программу гуманитарной помощи украинским семьям.

