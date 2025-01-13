Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 9 января, сообщило минобороны страны.
Также страна предложила новые курсы подготовки для личного состава ВСУ и новую программу гуманитарной помощи украинским семьям.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:45
Біткоїн до 2035-го року $1,5 мільйона може сягнути, — NewsBTC
- Технологии | Сегодня, 13:15
Тисячі безпілотників, призначені для України, застрягли на складах Литви
- Технологии | Сегодня, 12:45
У 2024 році в Україні збудовано близько 800-850 МВт сонячних електростанцій
- Технологии | Сегодня, 12:15
Нові 250-кілограмові авіабомби РФ здатні долетіти до Дніпра, Полтави, Одеси
- Технологии | Сегодня, 11:45
Рідкісний парад 7 планет зможуть побачити українці
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Новые накладные Ritmix RH-475BTH
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Испания передаст Украине 10 генераторов
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Як українцям оформити дозвіл на придбання будинку в Польщі?
- Технологии | Сегодня, 9:45
КСИР впервые представил свою подземную ракетную базу
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 11:17
Дайджест найцікавішого за тиждень №1 – новинки EcoFlow та 30 тисяч FPV-дронів з Лондона для ЗСУ
- Обзоры | 8 января, 15:03
ColorWay CW-4332 - замшева серветка для сушки та полірування авто
- Обзоры | 7 января, 14:25
ColorWay CW-2417 - мікрофіброва рукавичка для миття автомобіля
- Обзоры | 30 декабря, 8:12
Gelius BoomBox X GP-BS500x – захищена зовнішня колонка з підсвіткою та вбудованим МР3-плеєром
- Фотогалереи | 20 декабря, 23:17
БПЛА РФ знову атакували "Розетка"
- Фотогалереи | 20 декабря, 12:48
Незвичайний мод на базі Dark Base Pro 901 White та Silent Loop 200
- Интервью | 19 декабря, 14:26
Штучний інтелект без бар'єрів: інноваційна оптимізація LLM від експертки з NLP Олени Сокол
- Обзоры | 16 декабря, 12:52
be quiet! Pure Base 500DX – ARBG-корпус для прогресивного ПК
- Обзоры | 7 декабря, 21:00
ColorWay CW-STM01-24H - добовий таймер-розетка
Популярные новости
- Технологии | 9 января, 9:45
Иран представил новый дрон отечественного производства 5.00
- Железо | 10 января, 21:49
Новинки у світі енергонезалежності від EcoFlow на CES 2025 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Біткоїн до 2035-го року $1,5 мільйона може сягнути, — NewsBTC 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Тисячі безпілотників, призначені для України, застрягли на складах Литви 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
У 2024 році в Україні збудовано близько 800-850 МВт сонячних електростанцій 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Нові 250-кілограмові авіабомби РФ здатні долетіти до Дніпра, Полтави, Одеси 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Рідкісний парад 7 планет зможуть побачити українці 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Новые накладные Ritmix RH-475BTH 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
Испания передаст Украине 10 генераторов 0.00