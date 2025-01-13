Китай будує спеціальні баржі для висадки десанту на Тайвань, - ЗМІ

13 января 2025, 15:15

Про це повідомляє Naval News. Оборонні аналітики помітили значне збільшення кількості таких барж на верфі в Гуанчжоу.

"На суднобудівній верфі в Гуанчжоу на півдні Китаю було помічено низку особливих і незвичних барж, щонайменше 3, але швидше за все, 5 і більше. Вони мають незвично довгі автомобільні мости, що тягнуться від їхніх носів. Така конфігурація робить їх особливо важливими для будь-якої майбутньої висадки військ КНР (Китайської Народної Республіки) на Тайванські острови",- йдеться у повідомленні.