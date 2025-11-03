В Китаї "засвітили" 64-метровий “дрон-арсенал”

3 ноября 2025, 10:15

На верфі Хуанпу в Гуанчжоу засвітився 64–65-метровий тримаран під брезентом — і це не схоже на звичайний катер.



Довгий носовий майданчик, мінімальна надбудова, “підводний” контур корпусу й натяки на вертикальну пускову в носі.

Якщо це “дрон-арсенал”, концепт логічний для стратегії насичення: малопомітна платформа без великої РЛ-щогли працює “німим носієм” і стріляє по зовнішньому цілевказанню — з бортів есмінців типу 052D/055, з берегових РЛС або з авіації/БпЛА. Тримаранна схема додає стійкості на швидкості та місця під носовий “погріб”: уміщаються ТПК крилатих/ППО-ракет або — у другій версії — ангар під великі БпЛА/USV із можливістю швидкого спуску.Якщо це носій дронів, пряма користь — у рої: десятки USV/БпЛА з “материнського” тримарана одночасно закривають розвідку, РЕБ і удар. Такий корабель не мусить світитися власними радарами — достатньо каналу даних і навігації; цілевказання — “по мережі”. Плюс: дешевше, ніж посилати есмінець у зону ризику. Мінус: вища залежність від зв’язку й навігаційного контурного “склеювання” рою.Слабкі місця теж читаються. Відсутність розвиненої сенсорної щогли означає зав’язку на зовнішній C2 — глушіння, спуфінг, децентралізовані перешкоди на лініях супутник/поверхня різко знижують ефективність. Великий, але “плоский” тримаран зі скромною надбудовою — мішень для високоточних засобів при виявленні, особливо якщо йому доведеться довго стояти на “бойовій сцені” як арсеналу.Поява “накритого” 64-метрового тримарана — не курйоз, а знак темпу. КНР тестує важку безекіпажну платформу для насичення й розподілу вогню — або як тихий пусковий “ящик”, або як матку для рою USV/БпЛА. Якщо доведуть C2 і стійкість до РЕБ/антирою, отримаємо новий елемент китайського A2/AD із здатністю тиснути на логістику і ППО противника в Східній Азії.