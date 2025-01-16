РФ стала другим за величиною ринком збуту для французької кіноіндустрії 2024 р

16 января 2025, 12:15

Антиросійські економічні санкції не включають експорт французьких фільмів до рф. Продюсери із задоволенням співпрацюють із російським кінопрокатом.

Минулого року росіяни купили 3,7 млн. квитків у кіно на французькі фільми. Це дозволяє французькому кінематографу отримувати стабільний прибуток.Більше, ніж у росії французьке кіно люблять лише у Німеччини. У німецьких кінотеатрах було куплено 4,1 млн. квитків на французькі фільми.

Після заборони на експорт до росії американських блокбастерів французьке кіно не замінило їх, але продовжує залишатися нішевою історією та залучати свою аудиторію.