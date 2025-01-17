Украина рассматривает возможность интегрировать украинское ПВО в NASAMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с исполнительным директором норвежской корпорации Kongsberg Gruppen ASA и президентом Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли.
Kongsberg вместе с американской Raytheon участвует в поставке противовоздушных систем NASAMS, отмечает Минобороны Украины.
Стороны проанализировали возможности интеграции отечественных средств ПВО в систему NASAMS, что повысит ее эффективность.
Кроме того, они обсудили системы борьбы с беспилотниками и возможности локализации их производства в Украине, а также развитие морских возможностей сил обороны.