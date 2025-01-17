Украина рассматривает возможность интегрировать украинское ПВО в NASAMS

17 января 2025, 13:15

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с исполнительным директором норвежской корпорации Kongsberg Gruppen ASA и президентом Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли.

Kongsberg вместе с американской Raytheon участвует в поставке противовоздушных систем NASAMS, отмечает Минобороны Украины.



Стороны проанализировали возможности интеграции отечественных средств ПВО в систему NASAMS, что повысит ее эффективность.



Кроме того, они обсудили системы борьбы с беспилотниками и возможности локализации их производства в Украине, а также развитие морских возможностей сил обороны.





