Ранкова кава знижує ризик ранньої смерті, – дослідження

Також вживання кави вранці на 31% знижує ризик смерті від серцевих хвороб. Увечері ж напій може порушувати циркадні ритми й рівень мелатоніну.
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