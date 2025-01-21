21 января 2025, 8:15

Ранкова кава знижує ризик ранньої смерті, – дослідження

Також вживання кави вранці на 31% знижує ризик смерті від серцевих хвороб. Увечері ж напій може порушувати циркадні ритми й рівень мелатоніну.

