В "Резерв+" восстановили опцию отсрочки для студентов и аспирантов

Услуга была временно недоступна из-за технических проблем.
"Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+", — написала замминистра обороны Катерина Черногоренко.
Также она сообщила, что продолжается работа по возвращению других типов отсрочек в "Резерв+".
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