22 января 2025, 10:45

В "Резерв+" восстановили опцию отсрочки для студентов и аспирантов

Услуга была временно недоступна из-за технических проблем.



"Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+", — написала замминистра обороны Катерина Черногоренко.



Также она сообщила, что продолжается работа по возвращению других типов отсрочек в "Резерв+".

