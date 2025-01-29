29 января 2025, 15:45

В Казахстане планируют построить еще 2 АЭС

«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и, в целом, приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», - заявил президент Казахстана Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.



Премьер Бектенов отметил, что в ближайшее время будут заключены необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Кроме того, завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС.

