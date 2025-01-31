Франция отменила первый рейс в Париж иранской авиакомпании

Франция без объяснения причин отозвала разрешение на осуществление в Париж рейса иранской авиакомпании AirTour, который был запланирован на 31 января.
Об этом сообщил директор компании Мусави. По его словам, авиакомпания в данный момент ведет переговоры с французской стороной, подчеркивая, что AirTour - это частная компания и никак не связана с политикой.
13 января Мусави анонсировал начало полетов иранской авиакомпании в европейские страны. Первый рейс был запланирован на 31 января в Париж. 14 октября ЕС ввел санкции против 3 иранских авиакомпаний.
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