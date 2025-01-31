31 января 2025, 10:45

DeepSeek хранила в открытом доступе конфиденциальные данные пользователей — Wiz

По данным компании, кто-либо мог просматривать историю чатов пользователей, токены аутентификации API, секретные ключи, конфиденциальные системные журналы, незашифрованные сообщения, а также получать открытые пароли, загружать файлы с локальных устройств и получать доступ к данным серверам.



"Эта база данных содержала значительный объем истории чатов, внутренних данных и конфиденциальной информации, включая потоки журналов, секреты API и эксплуатационные данные", — говорится в сообщении.



В компании отметили, что обнаружить утечку ее программисты смогли "в течение нескольких минут", а занялись этим, потому что "DeepSeek произвел фурор в сфере искусственного интеллекта".



Как рассказали исследователи Wiz, они сообщили компании DeepSeek о проблеме по всем доступным каналам, но им не ответили. Однако уже через полчаса доступ к базе данных закрыли.

