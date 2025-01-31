31 января 2025, 13:45

Великобритания предоставит Украине 2 млрд фунтов на закупку систем ПВО и ракет

Правительство сегодня одобрило законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Великобританией о поддержке развития оборонных способностей.



"По этому соглашению предусмотрены средства на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения. Такие базы будут размещаться и в Украине. Благодаря этому мы сможем существенно усилить нашу обороноспособность", — заявил премьер-министр на заседании Кабмина.

