Продажи Tesla Маска обваливаются по всей Европе

7 февраля 2025, 9:45

Продажи электромобилей Tesla резко упали на многих ключевых европейских рынках, пишет Financial Times.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, в январе крупнейший в мире производитель электромобилей зарегистрировал в Германии всего 1277 новых машин, что на 59% меньше, чем в том же месяце прошлого года. В этой стране находится единственный производственный завод Tesla в Европе.



Падение продаж Tesla произошло на фоне того, что немецкий рынок электромобилей в январе вырос более чем на 50% в годовом исчислении, в результате чего ее доля рынка сократилась с 14% до 4%.



Во Франции продажи Tesla в январе упали на 63%, а регистрация автомобилей в Норвегии снизилась на 38%. В Великобритании число регистраций сократилось на 8% по сравнению с предыдущим годом.



Автомобильный аналитик Маттиас Шмидт считает, что одним из факторов снижения продаж Tesla в Германии может быть то, что потребители ждут обновленную модель Y, которая должна появиться в первой половине 2025 года.



Однако другие эксперты считают, что это реакция на участие Маска в политической жизни. В частности, американский миллиардер совершил вмешательство в немецкую политику в преддверии федеральных выборов 23 февраля, став самым богатым и влиятельным сторонником ультраправой партии "Альтернатива для Германии".



Один немецкий предприниматель рассказал, что его "полностью завалили" заказами на наклейку, которую он изготовил для владельцев Tesla: "Я купил это до того, как Илон сошел с ума". По его словам, за одни выходные он получил до 2 тыс. заказов.



