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12 февраля 2025, 12:15
В руках ученика в одной из школ Луцка взорвался iPhone 11 Pro Max, — местные СМИ
Пожара удалось избежать, и это произошло только благодаря удаче.
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