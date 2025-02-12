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12 февраля 2025, 12:15

В руках ученика в одной из школ Луцка взорвался iPhone 11 Pro Max, — местные СМИ

Пожара удалось избежать, и это произошло только благодаря удаче.

 

 


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