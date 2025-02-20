Де легально можна купити нерухомість за крипту?

20 февраля 2025, 11:45

1. Португалія



• Операції з криптовалютою визнані на рівні держави.

• Місцеві банки відкривають рахунки для компаній, які працюють із криптоактивами.

• Покупка нерухомості можлива без обов’язкової конвертації в євро.



2. Іспанія



• Законодавство дозволяє угоди з нерухомістю за криптовалюту, якщо обидві сторони погоджуються.

• Угоди нотаріально засвідчуються та реєструються у державному реєстрі.



3. Мальта



• Європейський центр блокчейн-індустрії з прозорим регулюванням криптовалют.

• Покупці можуть безпосередньо розраховуватися криптовалютою за нерухомість.



Юрисдикції, де купівля за крипту можлива, але з нюансами:



1. Німеччина – криптовалюта визнається фінансовим активом, але більшість угод потребують конвертації у євро.

2. ОАЕ (Дубай) – низка забудовників приймають криптовалюту напряму, але частіше використовується механізм конвертації через посередників.

3. Україна – ринок ще формується: деякі забудовники приймають крипту, але угоди оформлюються через конвертацію.