1. Португалія
• Операції з криптовалютою визнані на рівні держави.
• Місцеві банки відкривають рахунки для компаній, які працюють із криптоактивами.
• Покупка нерухомості можлива без обов’язкової конвертації в євро.
2. Іспанія
• Законодавство дозволяє угоди з нерухомістю за криптовалюту, якщо обидві сторони погоджуються.
• Угоди нотаріально засвідчуються та реєструються у державному реєстрі.
3. Мальта
• Європейський центр блокчейн-індустрії з прозорим регулюванням криптовалют.
• Покупці можуть безпосередньо розраховуватися криптовалютою за нерухомість.
Юрисдикції, де купівля за крипту можлива, але з нюансами:
1. Німеччина – криптовалюта визнається фінансовим активом, але більшість угод потребують конвертації у євро.
2. ОАЕ (Дубай) – низка забудовників приймають криптовалюту напряму, але частіше використовується механізм конвертації через посередників.
3. Україна – ринок ще формується: деякі забудовники приймають крипту, але угоди оформлюються через конвертацію.
Де легально можна купити нерухомість за крипту?
1. Португалія