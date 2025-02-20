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20 февраля 2025, 11:45

Де легально можна купити нерухомість за крипту?

1. Португалія

• Операції з криптовалютою визнані на рівні держави.
• Місцеві банки відкривають рахунки для компаній, які працюють із криптоактивами.
• Покупка нерухомості можлива без обов’язкової конвертації в євро.

2. Іспанія

•  Законодавство дозволяє угоди з нерухомістю за криптовалюту, якщо обидві сторони погоджуються.
• Угоди нотаріально засвідчуються та реєструються у державному реєстрі.

3. Мальта

• Європейський центр блокчейн-індустрії з прозорим регулюванням криптовалют.
• Покупці можуть безпосередньо розраховуватися криптовалютою за нерухомість.

Юрисдикції, де купівля за крипту можлива, але з нюансами:

1. Німеччина – криптовалюта визнається фінансовим активом, але більшість угод потребують конвертації у євро.
2. ОАЕ (Дубай) – низка забудовників приймають криптовалюту напряму, але частіше використовується механізм конвертації через посередників.
3. Україна – ринок ще формується: деякі забудовники приймають крипту, але угоди оформлюються через конвертацію.


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