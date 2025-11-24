Топ країн для цифрових кочівників: де працювати віддалено найвигідніше

Все більше держав змагаються за цифрових кочівників — спеціалістів із хорошими доходами, які працюють дистанційно й не займають місцеві робочі місця.
Для цього країни запускають Digital Nomad Visa — візу, що дозволяє жити за кордоном і працювати онлайн на іноземних клієнтів.
Іспанія
Віза на термін до 5 років + пільгова податкова ставка 15% перші 4 роки. Великий плюс — висока якість життя.
Португалія
D8 для цифрових кочівників і D7 для пасивного доходу. Лісабон і Порту — активні хаби фрилансерів.
ОАЕ
Remote Work Visa в Дубаї та нульовий податок на доходи. Сучасна інфраструктура і статус бізнес-центру.
Азія
Таїланд — низькі витрати та сильна спільнота (особливо Чіангмай).
Балі — один із глобальних центрів для фрилансерів; популярна віза B211A.