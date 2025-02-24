24 февраля 2025, 15:27

Если вы планируете переезд в Польшу на ВНЖ, хотите начать свой бизнес или планируете работу по контракту – для любого случая вам необходимо будет открыть расчетный счет в польском банке.

О том, как открыть счет в польском банке и что для этого необходимо сделать, расскажем вам в данной статье.

Расчетный счет понадобится гражданам других стран, даже если эти государства — члены Евросоюза. Процедура открытия счета относительно простая, польские банки не сторонятся нерезидентов, поэтому клиентам-иностранцам счета в банке Польши открывают без значительных проблем. Но если действовать самостоятельно, риск отказа может быть высоким, поэтому мы всегда рекомендуем провести консультацию со специалистами.

Все банки Польши соответсствуют европейским и мировым нормам, поэтому клиент может выбирать нужный ему тип расчетного счета. Если открытие счета в Польше выполняется впервые, то нерезиденты чаще всего хотят получить инструмент для ежедневных платежей.

Типы расчетных счетов:

- личный счет — ежедневные (текущие) операции

- счет для бизнеса — ИП, компании, фрилансеров (для компаний и частных предпринимателей требуется корпоративный аккаунт, документы для подачи готовятся особо тщательно);

- сберегательный счет — для накопления (более высокие проценты)

- торговый — для бизнеса онлайн

- счет в Польше для нерезидентов (иностранцев) — для физлиц, которые не проживают постоянно в стране, либо не являются ее фискальными резидентами.

Иностранные граждане, желающие открыть расчетный счет в банке Польши, должны выполнить ряд условий. Рассмотрим их подробнее.

Необходимые документы и разрешения:

- Наличие загранпаспорта

- Подтверждение места жительства в Польше (договор аренды или купли-продажи недвижимости, счета за коммунальные услуги)

- Доказательство доходов (трудовой договор, справка с работы или выписка со счета из другого банка)

- Польский налоговый идентификационный номер (NIP), если планируется получение дохода в Польше

- Разрешение на пребывание или работу в Польше:

- Для граждан ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии — подтверждение регистрации (карта побыту или штамп в паспорте)

- Для граждан других стран — действительное разрешение на пребывание и работу (национальная виза типа D или временное разрешение)

- Дополнительные документы могут включать справки из банков страны проживания и рекомендательные письма.

Важная информация! Все документы должны быть переведены на польский язык присяжным переводчиком. Требования могут различаться в зависимости от банка, поэтому рекомендуется заранее уточнить информацию.



Процесс открытия расчетного счета:

1. Выберете банк - изучите предложения различных банков и выберите более подходящий для вас и ваших целей банк.

2. Соберите необходимый пакет документов - подготовьте все необходимые документы (заграничный паспорт, подтверждение места жительства, доказательство доходов).

3. Посетите банк – посещение отделения банка необходимо произвести лично.

4. Заполните заявление - заполните форму заявки на открытие счета.

5. Предоставьте необходимые документы - покажите все собранные документы сотруднику банка; возможно, могут потребоваться дополнительные бумаги.

6. Оплатите первоначальный взнос - обычно требуется внести первоначальный взнос, сумма которого зависит от банка.

7. Получите номера расчетного счета - после обработки заявки банк вам предоставит номер вашего счета.

Как открыть расчетный счет для юридического лица

Что бы открыть расчетный счет для юридических лиц в банках Польши, вам может потребоваться следующий пакет документов:

Учредительные документы:

• Устав компании

• Свидетельство о регистрации в Польской торговой палате (KRS)

• Решение о назначении директоров

Документы, удостоверяющие личность директоров и акционеров:

• Копии паспортов или удостоверений личности

• Доказательства места жительства (например, счета за коммунальные услуги или выписки из банка)

Финансовые документы:

• Финансовая отчетность (если таковая имеется)

• Бизнес-план (для вновь созданных компаний)

Документы, подтверждающие деятельность компании:

• Договоры с клиентами или поставщиками

• Разрешения или лицензии (если применимо)

Образцы подписей:

• Образцы подписей директоров и других лиц, уполномоченных действовать от имени компании

Дополнительные документы, которые могут потребоваться:

• Доверенности (если счет открывает доверенное лицо)

• Документы, подтверждающие происхождение средств (для крупных депозитов)

• Залог или поручительство (в зависимости от требований банка)

Примечание! Точный список требуемых документов может различаться в зависимости от банка и конкретного типа расчетного счета, на который вы подаете заявку. Поэтому рекомендуется заранее уточнить в выбранном банке, какие документы необходимо предоставить.