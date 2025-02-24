Если вы планируете переезд в Польшу на ВНЖ, хотите начать свой бизнес или планируете работу по контракту – для любого случая вам необходимо будет открыть расчетный счет в польском банке.
О том, как открыть счет в польском банке и что для этого необходимо сделать, расскажем вам в данной статье.
Расчетный счет понадобится гражданам других стран, даже если эти государства — члены Евросоюза. Процедура открытия счета относительно простая, польские банки не сторонятся нерезидентов, поэтому клиентам-иностранцам счета в банке Польши открывают без значительных проблем. Но если действовать самостоятельно, риск отказа может быть высоким, поэтому мы всегда рекомендуем провести консультацию со специалистами.
Все банки Польши соответсствуют европейским и мировым нормам, поэтому клиент может выбирать нужный ему тип расчетного счета. Если открытие счета в Польше выполняется впервые, то нерезиденты чаще всего хотят получить инструмент для ежедневных платежей.
Типы расчетных счетов:
- личный счет — ежедневные (текущие) операции
- счет для бизнеса — ИП, компании, фрилансеров (для компаний и частных предпринимателей требуется корпоративный аккаунт, документы для подачи готовятся особо тщательно);
- сберегательный счет — для накопления (более высокие проценты)
- торговый — для бизнеса онлайн
- счет в Польше для нерезидентов (иностранцев) — для физлиц, которые не проживают постоянно в стране, либо не являются ее фискальными резидентами.
Иностранные граждане, желающие открыть расчетный счет в банке Польши, должны выполнить ряд условий. Рассмотрим их подробнее.
Необходимые документы и разрешения:
- Наличие загранпаспорта
- Подтверждение места жительства в Польше (договор аренды или купли-продажи недвижимости, счета за коммунальные услуги)
- Доказательство доходов (трудовой договор, справка с работы или выписка со счета из другого банка)
- Польский налоговый идентификационный номер (NIP), если планируется получение дохода в Польше
- Разрешение на пребывание или работу в Польше:
- Для граждан ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии — подтверждение регистрации (карта побыту или штамп в паспорте)
- Для граждан других стран — действительное разрешение на пребывание и работу (национальная виза типа D или временное разрешение)
- Дополнительные документы могут включать справки из банков страны проживания и рекомендательные письма.
Важная информация! Все документы должны быть переведены на польский язык присяжным переводчиком. Требования могут различаться в зависимости от банка, поэтому рекомендуется заранее уточнить информацию.
Процесс открытия расчетного счета:
1. Выберете банк - изучите предложения различных банков и выберите более подходящий для вас и ваших целей банк.
2. Соберите необходимый пакет документов - подготовьте все необходимые документы (заграничный паспорт, подтверждение места жительства, доказательство доходов).
3. Посетите банк – посещение отделения банка необходимо произвести лично.
4. Заполните заявление - заполните форму заявки на открытие счета.
5. Предоставьте необходимые документы - покажите все собранные документы сотруднику банка; возможно, могут потребоваться дополнительные бумаги.
6. Оплатите первоначальный взнос - обычно требуется внести первоначальный взнос, сумма которого зависит от банка.
7. Получите номера расчетного счета - после обработки заявки банк вам предоставит номер вашего счета.
Как открыть расчетный счет для юридического лица
Что бы открыть расчетный счет для юридических лиц в банках Польши, вам может потребоваться следующий пакет документов:
Учредительные документы:
• Устав компании
• Свидетельство о регистрации в Польской торговой палате (KRS)
• Решение о назначении директоров
Документы, удостоверяющие личность директоров и акционеров:
• Копии паспортов или удостоверений личности
• Доказательства места жительства (например, счета за коммунальные услуги или выписки из банка)
Финансовые документы:
• Финансовая отчетность (если таковая имеется)
• Бизнес-план (для вновь созданных компаний)
Документы, подтверждающие деятельность компании:
• Договоры с клиентами или поставщиками
• Разрешения или лицензии (если применимо)
Образцы подписей:
• Образцы подписей директоров и других лиц, уполномоченных действовать от имени компании
Дополнительные документы, которые могут потребоваться:
• Доверенности (если счет открывает доверенное лицо)
• Документы, подтверждающие происхождение средств (для крупных депозитов)
• Залог или поручительство (в зависимости от требований банка)
Примечание! Точный список требуемых документов может различаться в зависимости от банка и конкретного типа расчетного счета, на который вы подаете заявку. Поэтому рекомендуется заранее уточнить в выбранном банке, какие документы необходимо предоставить.