Польша готовит 46-й пакет военной помощи для Украины на €200 млн

Об этом рассказал вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщил телеканал Interia.
"Сейчас мы готовим 46-е пожертвование для Украины, сумма которого составит более €200 млн. Это порой больше, чем некоторые страны Европы пожертвовали за всю войну. 46-е по счету пожертвование — и мы продолжим помогать. Мы будем обучать украинских солдат, и мы эту миссию выполнили. Из 80-90 тыс. солдат, которых обучали страны Евросоюза, Польша подготовила около трети — 28 тыс. солдат. Мы готовы продолжать обучение на своей территории. Мы являемся лидером в этой области", — сказал он.
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