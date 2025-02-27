В Чернигове открылся 16-й реабилитационный центр RECOVERY

27 февраля 2025, 13:45

Национальная сеть, основанная Виктором и Еленой Пинчук для помощи Силам безопасности и обороны Украины, продолжает расширяться.

Теперь инновационный реабилитационный центр RECOVERY работает и в Чернигове. Ежегодно здесь смогут бесплатно проходить реабилитацию более 1 000 украинских защитников и защитниц.

Ключевые особенности Черниговского центра RECOVERY:

▪️ Оснащён по мировым стандартам технологичности и инклюзивности.

▪️ Включает полный комплекс инновационных тренажёров и аппаратов для реабилитации, в том числе с технологией виртуальной реальности.

▪️ Полностью безбарьерное пространство: широкие дверные проёмы, отсутствие порогов, медицинский антискользящий линолеум, поручни в коридорах, инклюзивные санузлы.

▪️ Палатное отделение рассчитано на 45 мест.

▪️ Мультидисциплинарная команда специалистов разрабатывает индивидуальные реабилитационные планы для каждого пациента.



RECOVERY — крупнейшая сеть реабилитационных центров для раненых военных в Украине. На сегодняшний день 16 реабилитационных центров RECOVERY предоставляют бесплатные услуги в Виннице, в Днепропетровской области (три учреждения), в Киеве (два учреждения), Луцке, Львове, Одессе (два учреждения), Полтаве, Ровно, Хмельницком, Черкассах и Черновцах. В общем реабилитационную помощь в центрах национальной сети уже получили более 22 000 раненых.