4 марта 2025, 12:45

Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію площею 3000 квадратних метрів

Нова пошта продовжує встановлювати сонячні електростанції (СЕС) на власних терміналах, про це компанія повідомляє у своєму каналі в Telegram.



Друга СЕС компанії на 700 КВт зʼявилася на ще одному терміналі в Києві. Площа панелей — 3000 квадратних метрів, а вартість проекту — 13,5 млн грн.



Згодом Нова пошта планує встановити наступну чергу сонячних електростанцій, які подвоять наявні потужності: з 700 до 1 400 КВт.



Влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.



Враховуючи, що термінали працюють цілодобово, Нова пошта також інвестувала в установки для зберігання електроенергії (УЗЕ). УЗЕ зможуть зберігати накопичену раніше електроенергію та віддавати її в мережу підприємства чи навіть в зовнішню мережу у міру потреби.



Компанія планує встановити електростанції та УЗЕ загалом на п’яти найбільших терміналах в Україні, на трьох із них цей процес уже запущено. За минулі роки Нова пошта інвестувала в енергетичну автономію 300 млн грн, і цього року планує витратити ще 150 млн грн. Таким чином компанія зменшить залежність від централізованого електропостачання та сприятиме розвитку екологічно чистої енергетики у країні.



Нагадаємо, перша СЕС запрацювала на терміналі КІТ із початку 2024 року. Досвід експлуатації за ці місяці показав: у сонячні зимові дні вона працює до 35% від своєї потужності. У похмурий зимовий день пікова потужність генерації складає до 17% від номінальної потужності СЕС.

