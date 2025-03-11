11 марта 2025, 12:15

Никто не угрожал отключить Украину от Starlink — госсекретарь США Рубио

Так Рубио ответил в Х на пост главы МИД Польши Сикорского о том, что Варшаве, вероятно, придется искать альтернативу Starlink, если компания будет ненадежным поставщиком услуг для Украины.



"И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина бы эту войну давно проиграла и россияне сейчас были бы на границе с Польшей", — обратился Рубио к Сикорскому.



В ответ Сикорский поблагодарил Рубио: "Вместе Европа и Соединенные Штаты могут помочь Украине достичь справедливого мира".

