12 марта 2025, 9:15

США відновлюють військову допомогу Україні

«Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні», - йдеться в спільній заяві за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії.

