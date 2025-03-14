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14 марта 2025, 9:15

Rheinmetall хоче робити бронетехніку на потужностях Volkswagen

Rheinmetall розглядає автомобільний завод Volkswagen для налагодження виробництва бойових машин піхоти та іншої бронетехніки, - Reuters.
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