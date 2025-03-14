TikTok вводит "комендантский час" для подростков до 16 лет

После 22:00 экран будет блокироваться на время и будет звучать успокаивающая музыка.
Указано, что если ребенок попытается продолжить просмотр, получит уведомление, которое будет игнорировать сложнее.
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