Новый морозильный ларь FHC30A6W от Gorenje

19 марта 2025, 11:15

Вместительный и функциональный прибор станет незаменимым помощником для хранения большого количества продуктов и сезонных заготовок.

Классический светлый дизайн позволит вписать ларь в любой интерьер.Функция FastFreeze замораживает продукты при низкой температуре -24°С, предупреждая потерю минералов и питательных веществ в ягодах, фруктах и овощах. Это особенно актуально для тех, кто делает сезонные заготовки и замораживает сразу много продуктов. Примерно через 26 часов функция выключается автоматически, и температура возвращается к прежнему значению.