Швецкие самолеты ДРЛО ВСУ получат после готовности "определенных F-16"

24 марта 2025, 9:15

В минобороны Швеции рассказали Delfi, что передача Украине шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC890, о которой сообщалось в мае прошлого года, не отстает от графика.

Сроки поставки связаны с подготовкой определенных модификаций F-16.



"Мы работаем в соответствии с первоначальным графиком, но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", — добавили в ведомстве.



Швеция также помогает с обучением украинцев на пилотов, подготовкой обслуживающего персонала и операторов бортового оборудования.



В мае прошлого года Швеция объявила, что в рамках нового пакета военной помощи на $1,23 млрд передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления (ДРЛО) ASC 890. Самолет, известный также как Saab 340, разработан шведской аэрокосмической и оборонной компанией Saab.