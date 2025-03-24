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24 марта 2025, 9:15

Швецкие самолеты ДРЛО ВСУ получат после готовности "определенных F-16"

В минобороны Швеции рассказали Delfi, что передача Украине шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC890, о которой сообщалось в мае прошлого года, не отстает от графика.

Сроки поставки связаны с подготовкой определенных модификаций F-16.

"Мы работаем в соответствии с первоначальным графиком, но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", — добавили в ведомстве.

Швеция также помогает с обучением украинцев на пилотов, подготовкой обслуживающего персонала и операторов бортового оборудования.

В мае прошлого года Швеция объявила, что в рамках нового пакета военной помощи на $1,23 млрд передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления (ДРЛО) ASC 890. Самолет, известный также как Saab 340, разработан шведской аэрокосмической и оборонной компанией Saab.


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