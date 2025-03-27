На українців чекає колапс з громадським транспортом з 1 квітня?

27 марта 2025, 11:15

У деяких містах проблема з бронюванням досягла критичного рівня.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Балін пояснив:

До 31 березня транспортні компанії мають підтвердити критичний статус, але через низькі зарплати водіїв більшість не зможе цього зробити. Підвищувати зп не будуть, бо це потребує зростання тарифів для населення.



Вже зараз бракує 30% водіїв, а з квітня дефіцит може сягнути 50% – багато хто боїться мобілізації й не вийде на роботу. Через це автобуси та інший громадський транспорт просто стоятимуть в автопарку, бо не буде кому ними керувати.