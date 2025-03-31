Путин готовится к войне с НАТО - Bild

31 марта 2025, 9:45

Кремль рассматривает Запад как системного врага и намерен использовать военную силу. К концу десятилетия Москва может быть готова к «широкомасштабной конвенциональной войне».

Литовские спецслужбы считают, что пока Россия не способна атаковать весь альянс, но может провести ограниченную операцию против стран Балтии, проверяя реакцию НАТО.



Несмотря на войну в Украине, ВВС и флот России сохраняют боеспособность. Потери восполняются, а оборонная промышленность превышает текущие нужды.



После конфликта с Украиной войска могут быть переброшены к Балтии.



Военные расходы РФ в 2025 году достигнут €120 млрд (6% ВВП), что вчетверо выше, чем в 2021-м. Армия вырастет до 1,5 млн человек, а вооружение у границ НАТО — на 30–50%.