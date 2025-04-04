Рубио заверил, что США останутся в НАТО

4 апреля 2025, 8:45

Государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге перед началом встречи министров НАТО заявил, что Штаты намерены оставаться в Альянсе.

"Президент США четко дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО", — сказал он, добавив, что считает противоположное мнение "истерией".



Впрочем, для успешного существования НАТО с США в составе Рубио ждет изменений со стороны других членов Альянса, в частности увеличения их военных бюджетов. Он подчеркнул, что считает нормальным такой взаимовыгодный "обмен" между союзниками.