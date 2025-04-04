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4 апреля 2025, 11:45

Макрон закликає призупинити інвестиції в США

«Яким би було послання великих європейських гравців, які інвестують мільярди в американську економіку в той самий час, коли вони наносять удари по нас. Ми повинні мати колективну солідарність», — сказав французький президент.


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