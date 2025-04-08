Лептоспіроз шириться в Україні, — МОЗ

8 апреля 2025, 13:45

Хвороба передається через укуси гризунів, пошкоджену шкіру, слизові оболонки, а також через заражену їжу, воду або контакт із хворими тваринами.



Симптоми хвороби дуже схожі з ГРВІ: піднімається температура, болять м'язи, можливий висип на шкірі. Без лікування хвороба може призвести доураження нирок, печінки, мозкових оболонок і навіть смерті.