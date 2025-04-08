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8 апреля 2025, 13:45

Лептоспіроз шириться в Україні, — МОЗ

Хвороба передається через укуси гризунів, пошкоджену шкіру, слизові оболонки, а також через заражену їжу, воду або контакт із хворими тваринами.

Симптоми хвороби дуже схожі з ГРВІ: піднімається температура, болять м'язи, можливий висип на шкірі. Без лікування хвороба може призвести доураження нирок, печінки, мозкових оболонок і навіть смерті.


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