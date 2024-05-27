Під час польоту тваринам дозволили сидіти на сидіннях і тинятися по салону. На перший рейс продали всі 10 квитків — для собак і їхніх господарів.
Метою компанії стала мінімізація страждань домашніх тварин під час перельоту. Свої послуги вони називають «собачим еквівалентом першого класу».
27 мая 2024, 13:45
У США авіакомпанія для собак здійснила свій перший рейс
Під час польоту тваринам дозволили сидіти на сидіннях і тинятися по салону. На перший рейс продали всі 10 квитків — для собак і їхніх господарів.
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