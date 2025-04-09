Бельгія анонсувала пакет допомоги Україні на 1 млрд євро

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер оголосив про оборонний пакет допомоги Україні. За його словами, кожного року його країна виділятиме Україні по 1 млрд євро на оборонні питання.
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