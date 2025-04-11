Казахстан предложил Турции обеспечить ее АЭС ураном

11 апреля 2025, 10:15

Казахстан предложил Турции получить контракт на добычу урана в республике и обеспечить свои ядерные реакторы топливом, сообщил гендиректор конструкторского бюро химического машиностроения Дуйсебаев.

Он отметил, что его компания представила госорганам Турции схему работы ядерного цикла, где 40% стоимости приходится на добычу урана, 10% – на конверсию, 40% – на обогащение и 10% – на фабрикацию. «Например, мы добываем уран вместе с РФ, потом в России он конверсируется, обогащается, делается топливо, строится станция, и Турция получает электричество».