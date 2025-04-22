Великобритания резко нарастит производство боеприпасов

22 апреля 2025, 10:15

Великобритания значительно увеличит свои возможности по производству взрывчатых веществ, поэтому ей больше не придется зависеть от поставок боеприпасов из США и Франции.

По данным издания, на объектах по всей Великобритании будут установлены транспортные контейнеры для производства взрывчатого вещества RDX, используемого в 155-мм снарядах для артиллерии и другого оружия британской армии.



Британская оборонная компания BAE Systems также планирует построить три новых объекта, чтобы повысить "устойчивость" проекта на случай, если один из объектов подвергнется атаке. К лету BAE увеличит производство 155-миллиметровых снарядов в 16 раз за два года.



Также The Times отмечает, что BAE использует "первую в мире инновационную технологию, которая станет крупнейшим прорывом в производстве взрывчатых веществ за последние пять десятилетий", и собирается продавать эту технологию по всему миру.



Расширение производства собственных боеприпасов происходит из-за того, что при Дональде Трампе США стали ненадежным партнером.