24 апреля 2025, 8:45

Военную базу планируют обустроить в Нарве, сообщает ERR.

Начальник генерального штаба cил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус рассказал, что будут размещены свыше 200 эстонских военнослужащих и подразделения союзников.

"Командующий cилами обороны заявил об этом после консультаций с парламентскими партиями, и он получил неожиданно положительный отклик. Командующий спросил, почему cилы обороны до сих пор не представлены в Нарве. Да, мы частично представлены в городе через кайтселийт, но наша цель — разместить там постоянные подразделения", — добавил он.



Эстонский город Нарва отделает от россии одноименная река, которая является границей между двумя странами.

