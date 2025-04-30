ИИ спас девушку от рака благодаря фото ладони

30 апреля 2025, 8:15

Невероятная история произошла в Великобритании: жительница Уэльса Тринити Девенпорт в шутку прислала в ChatGPT фото своей ладони с просьбой «погадать на руке». Но получила жизненно важный совет.

Искусственный интеллект обратил внимание на подозрительное образование на коже и предупредил, что оно может свидетельствовать о лентигинозной меланоме — редкой, но очень опасной форме рака кожи.



Девушка сразу обратилась к врачу, и диагноз подтвердился. Благодаря своевременному вмешательству ей удалось избежать тяжелых последствий.