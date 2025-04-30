"Смарагдові" світлофори почнуть встановлювати на дорогах України з 1 травня

30 апреля 2025, 11:45

Які ще нововведення, що стосуються світлофорів, варто знати водіям та іншим учасникам дорожнього руху:

— шевронні стрілки на лінзах, які буде краще видно;

— для велосипедистів будуть світлофори з відповідним малюнком. Оснащені лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщені праворуч від дороги, а також лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

— спільні світлофори для пішоходів та велосипедистів;

— оснащення всіх світлофорів таймером зворотного відліку часу;

— зʼявляться кнопки переключення світла та пристрої звукового сповіщення.