"Смарагдові" світлофори почнуть встановлювати на дорогах України з 1 травня

Які ще нововведення, що стосуються світлофорів, варто знати водіям та іншим учасникам дорожнього руху:
— шевронні стрілки на лінзах, які буде краще видно;
— для велосипедистів будуть світлофори з відповідним малюнком. Оснащені лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщені праворуч від дороги, а також лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;
— спільні світлофори для пішоходів та велосипедистів;
— оснащення всіх світлофорів таймером зворотного відліку часу;
— зʼявляться кнопки переключення світла та пристрої звукового сповіщення.