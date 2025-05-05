5 мая 2025, 8:45

TikTok оштрафован на €530 млн за отправку данных пользователей в Китай

TikTok должен выплатить штраф в размере €530 млн за то, что незаконно передавал персональные данные европейцев в Китай и недостаточно прозрачно информировал пользователей, пишет Politico.



Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) заявила, что TikTok нарушил основные правила ЕС по защите данных, отправляя данные пользователей из Европы в Китай, поскольку не смог гарантировать их защиту в условиях китайского законодательства о наблюдении. Регулятор отметил, что TikTok не провел должной оценки последствий китайских законов о слежке для данных европейцев.



В TikTok признали, что китайские законы, которые дают возможность правительству КНР требовать у компаний передачу данных, "существенно расходятся со стандартами ЕС".



Регулятор также заявил, что TikTok нарушал правила прозрачности в период с 2020-го по 2022 год, поскольку не информировал пользователей о передаче персональных данных в Китай. Отмечается, что в 2022 году TikTok обновил свою политику конфиденциальности и в настоящее время "соответствует требованиям".



В течение нескольких лет TikTok утверждал, что не хранит данные европейских или американских пользователей на серверах в Китае, однако в апреле сообщил регулятору, что в феврале были выявлены "ограниченные данные пользователей", которые все-таки хранились в Китае.

