Українські пілоти освоюватимуть F-16 і F-39 у Чехії!

6 мая 2025, 8:15

Прем’єр Чехії Петр Фіала повідомив: Чехія долучається до “коаліції рішучих” та організує навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39 прямо на своїх авіабазах.



“Це новий рівень підтримки України, — підкреслив Фіала, — ми не тільки передаємо літаки, а й навчаємо людей, які їх пілотуватимуть”.



F-39 — це шведський Gripen, який теж може надійти на озброєння ЗСУ.