После Украины США нацелились на редкоземельные ресурсы Центральной Азии

7 мая 2025, 8:45

После заключения соглашения с Украиной о совместной добыче стратегических ресурсов, США рассматривают Центральную Азию как следующий приоритетный регион для расширения доступа к критически важным минералам.

Об этом сообщает The National Interest.



По данным издания, Вашингтон считает украинское соглашение первым шагом к снижению зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая, который контролирует около двух третей мирового рынка. Однако одних украинских ресурсов недостаточно, и США стремятся укрепить свое присутствие в других регионах. Центральная Азия, обладающая значительными запасами, выходит на первый план - несмотря на сильное влияние Китая и России.



«По данным исследований, страны региона стремятся диверсифицировать внешнеэкономические связи и усиливают контакты с Западом. Это создаёт возможности для США, особенно с учётом растущего спроса на редкоземельные металлы в сфере энергетики и высоких технологий», - говорится в публикации.

























