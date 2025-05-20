ЕС и Британия впервые после Brexit договорились начать сближение

20 мая 2025, 10:15

В понедельник, 19 мая, после нескольких месяцев переговоров стороны договорились снять некоторые барьеры на границе и подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, сообщает ВВС News.

Евросоюз и Великобритания подписали соглашение об обороне и безопасности, которое давно обсуждалось в свете российского вторжения в Украину и возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Пакт позволит ЕС и Британии теснее сотрудничать в сфере безопасности и больше обмениваться информацией, а также откроет британским производителям вооружений доступ к программе перевооружения ЕС с бюджетом до €150 млрд.



Другим соглашением Британия продлила доступ европейским рыболовам в свои воды, истекавший в 2026 году. Европейцы требовали бессрочного доступа, британцы предлагали еще пять лет. Сошлись на 12 — до 2038 года. В обмен на это ЕС согласился отменить санитарный и фитосанитарный контроль на границе, что облегчит жизнь британским экспортерам продукции животного и растительного происхождения.